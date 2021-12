Inter: perché parlare di mercato non ha senso ora

Siamo al 28 dicembre, il mercato invernale apre il 3 gennaio. Come tutti ben sappiamo l’Inter non ha una situazione economica felice che le permette di muoversi liberamente. Ecco perché allora non ha senso parlare di calciomercato ora.

ATTESA – Serve attendere che qualcosa si muovi. Se si vuole che l’Inter operi sul mercato invernale con qualche colpo di rinforzo per la squadra di Simone Inzaghi, servono prima le uscite. Fino ad allora, ovvero quando verrà messo nero su bianco la cessione, non ha senso fare nomi su nomi. Il 3 gennaio è lontano e ancora più lontano è la fine del mercato invernale. L’Inter al momento ha una rosa competitiva e di altissimo livello, forse la più completa della Serie A. Se qualche giocatore però fosse scontento e volesse cambiare aria allora sì, si potrebbe parlare di mercato. Fino a quel momento però, non ha senso ipotizzare e tirar fuori nomi dal cilindro.