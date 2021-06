Inter, per Stefan Radu situazione di stallo: il difensore valuta – TS

Secondo quanto riporta “Tuttosport” l’Inter ha offerto un contratto a Radu, ma per il rumeno la situazione è in stallo.

SITUAZIONE BLOCCATA – Stefan Radu è un’opzione sul mercato Inter. Il difensore della Lazio è in scadenza di contratto ed è un fedelissimo di Inzaghi. Sarebbe quindi una pedina a costo zero per completare la difesa. L’offerta è sul tavolo: un anno di contratto. Il rumeno però secondo quanto riporta “Tuttosport” è in attesa di un rilancio della Lazio. La situazione quindi è di stallo.

Fonte: Stefano Pasquino – Tuttosport

