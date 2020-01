Inter, per Spinazzola nessun allarme. Domani ultima parte delle visite

Secondo quanto riporta “Sky Sport”, Leonardo Spinazzola non ha potuto apporre la propria firma sul nuovo contratto, che lo legherà all’Inter, poiché non ha ancora completato l’iter delle visite mediche. I dettagli della situazione.

WAITING FOR – Leonardo Spinazzola è praticamente un nuovo calciatore dell’Inter, anche se manca ancora l’annuncio ufficiale. L’ormai ex laterale della Roma, come vi avevamo raccontato QUI, non ha potuto firmare il contratto col club nerazzurro, per questioni di tempistiche, nella giornata di oggi. Manca infatti una parte di visite mediche che il calciatore dovrà svolgere ad Appiano Gentile domani. Nessun allarme su eventuali problemi fisici, dunque. Tra Spinazzola e l’Inter pare già tutto definito. Ma questi piccoli intoppi impediranno alla Roma di ufficializzare il trasferimento di Matteo Politano, che dunque non potrà essere utilizzato nel match di Coppa Italia.