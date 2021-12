Inter, per Scamacca in estate sarà asta. E Frattesi… – SI

L’Inter in questo mercato invernale molto probabilmente piazzerà qualche colpo solo con qualche uscita. L’interesse per i due giocatori del Sassuolo, Gianluca Scamacca e Davide Frattesi, c’è ed è reale. Ma saranno discorsi che si faranno solo a giugno.

ASTA – L’Inter dovrà prima fare qualche colpo in uscita per pensare di prendere qualcuno, soprattutto nel mercato invernale imminente. I nomi che circolano, di Scamacca ma anche di Frattesi, sono tutti discorsi da rimandare a giugno. Ecco il pensiero di Alfredo Pedullà: «Inutile accostare Scamacca a chiunque: resta al Sassuolo. Per giugno piace molto all’Inter ma anche alla Juventus e alla Fiorentina». Insomma, Scamacca è un profilo che piace a Marotta e Ausilio visto che con Dionisi si sta mettendo in luce. Per quanto riguarda Frattesi invece, altro gioiellino della bottega neroverde, l’Inter ha interesse, come spiegato da Pedullà.

Fonte: Twitter di Alfredo Pedullà