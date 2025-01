Inter, due nomi dal Bologna per la difesa! Le novità – Sky

L’Inter deve necessariamente rinfrescare la rosa e svecchiare la difesa. I nerazzurri guardano in casa del Bologna per rinforzare il reparto arretrato.

RINFORZI IN DIFESA – L’Inter si sta già muovendo sul mercato per individuare i profili migliori per rinforzare una rosa competitiva. La difesa è il reparto che ha avuto più problemi sia a livello di infortuni che di resa. Gianluca Di Marzio a Sky svela l’interesse dell’Inter per i due centrali del Bologna: «L’Inter sta lavorando per il futuro. Proprio ieri, nel pre-partita di Praga, Piero Ausilio ha affermato che l’Inter sta sondando alcuni giocatori. Due calciatori li sta guardando proprio in casa del Bologna. Sono i due difensori centrali dei rossoblù: Lucumì e Beukema. Stiamo parlando in ogni caso di un’operazione che si farà in estate». È quindi chiaro che il prossimo obiettivo dei nerazzurri sarà quello di migliorare il reparto arretrato.

ESTATE ROVENTE – L’Inter nella figura di Piero Ausilio coadiuvato da Giuseppe Marotta sta monitorando alcuni calciatori per puntellare difesa e centrocampo. La difesa quest’anno ha vissuto momenti altalenanti. Ha alternato buone prestazioni a partite decisamente da rivedere. Il fattore che spaventa di più la società sono i pesanti infortuni di Benjamin Pavard (rientrato dal 1′ con l’Empoli) e di Francesco Acerbi ancora fuori per precauzione. Ecco che i due centrali del Bologna potrebbero fare al caso con i nerazzurri. Jhon Lucumì e Sam Beukema sono i due difensori centrali con i quali Vincenzo Italiano ha costruito la difesa dei rossoblù. Sono bravi nelle chiusure, nelle letture di gioco e anche nell’impostazione iniziale. Hanno entrambi 26 anni e conoscono bene il campionato italiano. Questa operazione andrebbe a svecchiare e a rinforzare la difesa interista inserendo giocatori di esperienza e subito pronti per Simone Inzaghi. L’Inter nella prossima estate sarà molto attiva sul mercato.