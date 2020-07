Inter, per l’attacco Sanchez è la priorità: Cavani e Dzeko in stand-by – GdS

L’Inter valuta eventuali sostituto di Lautaro Martinez e osserva con attenzione le vicende che arrivano da Barcellona. Il riscatto di Sanchez comunque resta la priorità, Edinson Cavani ed Edin Dzeko in stand-by.

IN ATTACCO – Lautaro Martinez al Barcellona? Adesso la situazione è di assoluta calma. Resta il silenzio tra le due società e il giocatore stesso, che dal canto suo in campionato tenta di ritornare a gol in qualsiasi modo. Improbabile che possa accadere qualcosa entro il 7 luglio, data della scadenza della clausola. L’Inter invece si guarda in giro e osserva possibili sostituti: Edinson Cavani continua a scartare possibilità e attende una possibile chiamata dei nerazzurri. L’obiettivo numero uno, come un anno fa, resta comunque Edin Dzeko: la Roma però sembrerebbe non aprire a una possibile cessione. La priorità ad oggi quindi resta Alexis Sanchez, che sul campo adesso dimostra una riconferma.

Fonte: Gazzetta dello Sport.