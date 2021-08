Inter, per l’attacco resta l’ipotesi Scamacca. Lazaro e altri tre in uscita – TS

Secondo il “Tuttosport”, oggi in edicola, l’Inter potrebbe non aver chiuso il proprio mercato in entrata. La dirigenza riflette su Scamacca. Da definire le uscite di Lazaro ed altri tre elementi della rosa

RIFLESSIONI – L’Inter, nonostante le parole di Marotta in tal senso, potrebbe non aver chiuso il proprio mercato in entrata. I nerazzurri, infatti, stanno ancora ragionando sul possibile innesto di Gianluca Scamacca. Alexis Sanchez non dà garanzie, e quindi, dopo il match contro il Verona, è previsto un summit per capire se continuare con la rosa attuale o provare ad aggiungere un altro tassello nel reparto offensivo. Sullo sfondo, come alternativa all’attaccante del Sassuolo, resta Keita Balde.

USCITE – L’Inter, inoltre, dovrà definire le ultime trattative in uscita. Lazaro è destinato ad approdare al Benfica. Agoumé interessa al Brest, Salcedo potrebbe fare ritorno al Genoa in prestito, col Torino spettatore interessato. Colidio, invece, dovrebbe andare in prestito a cercare minutaggio in Serie B.

Fonte: Federico Masini – Tuttosport