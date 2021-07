Inter, per l’attacco è duello Keita-Scamacca. Pinamonti in uscita – CdS

Sul “Corriere dello Sport”, oggi in edicola, si parla del mercato dell’Inter. I nerazzurri sono alla ricerca del profilo giusto per rinforzare l’attacco: obiettivi Keita Balde del Monaco e Gianluca Scamacca del Sassuolo. Pinamonti in uscita

SFOLTIRE – L’Inter, parallelamente alla ricerca dell’esterno destro, è intenzionata a rinforzare il reparto d’attacco. Prima di qualsiasi colpo in entrata, però, va sfoltita la rosa: uno tra Satriano e Salcedo dovrebbe rimanere in nerazzurro, con l’altro che verrà ceduto in prestito per trovare minutaggio altrove. Anche Pinamonti è sul mercato: sull’attaccante è vigile l’Empoli. Una volta definite le uscite, i nerazzurri proveranno il colpo in entrata.

DUELLO – I due profili sondati dall’Inter, secondo quanto riferito dal “Corriere dello Sport”, sono Keita Balde del Monaco e Gianluca Scamacca del Sassuolo. Il primo, già in nerazzurro nel 2018/19, potrebbe liberarsi a 0 dal club monegasco, visto il contratto in scadenza il prossimo anno. Discorso diverso per Scamacca: il Sassuolo vuole puntare sul giocatore ma i buoni rapporti fra Marotta e Carnevali potrebbero aiutare ad imbastire la trattativa inserendo un giovane.

Fonte: Corriere dello Sport