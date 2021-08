Inter, per l’attacco due nomi in entrata e due in uscita (con il Cagliari) – TS

Inter, per quanto riguarda il mercato tutte le attenzioni sono legate al centrocampo e soprattutto all’esterno destro, ma come sottolineato oggi da “TuttoSport” attenzione alle possibili mosse in attacco, sia in entrata che in uscita. Milano-Cagliari asse sempre rovente.

IN ATTACCO – Inter, non solo Radja Nainggolan e Nahitan Nandez, con il Cagliari si parlerà anche di altri due nomi in uscita per quanto riguarda l’attacco: Andrea Pinamonti e il giovane Satriano, che con l’Inter ha realizzato ben nove gol nel corso di questo pre-campionato. In caso di eventuali partenze, in entrata invece secondo il quotidiano di Torino, occhio sempre a Keita Balde e a Scamacca, due nomi messi da tempo nel mirino dei nerazzurri per completare l’attacco da mettere a disposizione di Simone Inzaghi che intanto prepara la prima di campionato contro il Genoa, dove non ci sarà lo squalificato Lautaro Martinez.

Fonte: TuttoSport

