Inter, per la porta si punta Dragowski: scambio secco con Sensi? – TS

Approfondimento sul mercato dell’Inter sulle colonne di “Tuttosport”. Secondo quanto riferito dal quotidiano, l’Inter starebbe pensando a Bartolomej Dragowski per la porta. Pronto uno scambio con Sensi?

PORTA – L’Inter punta tutto su Bartolomej Dragowski, estremo difensore della Fiorentina. Il polacco, secondo quanto riferito dal “Tuttosport”, è il nome più forte per il post-Handanovic. L’addio di Gattuso alla Fiorentina ha raffreddato un po’ la pista, ma i nerazzurri rimangono vigili e monitorano la situazione. La quotazione che fanno i viola del giocatore è alta: ci vogliono non meno di 20 milioni per strappare Dragowski da Firenze. Ecco perché, l’Inter, starebbe pensando di imbastire uno scambio.

SCAMBIO – Secondo il “Tuttosport” una delle possibili pedine si scambio sarebbe Stefano Sensi: il centrocampista verrà valutato da Inzaghi nel corso del ritiro, ma la sua posizione all’interno della rosa nerazzurra resta in bilico. Il suo valore di mercato si attesta intorno ai 20 milioni, la medesima valutazione che la Fiorentina fa per Dragowski. Oltre a Sensi, ai viola piacciono due profili: Radu, secondo portiere dei nerazzurri, e Vanheudsen.