Inter, per la fascia sinistra spunta anche Kurwaza? – TS

L’Inter continua a lavorare per rinforzare le corsie esterne di Simone Inzaghi. Per la fascia sinistra, dopo il nome di Alex Telles, spunta anche quello di Lavyin Kurzawa, terzino del Psg. A lanciare questa opzione è ‘TuttoSport’.

NUOVO NOME – Kurzawa è ovviamente un nome nuovo per la fascia sinistra dell’Inter. Il terzino ha il contratto in scadenza nel 2024 e come riportato dal quotidiano l’Inter avrebbe sondato il terreno per portarlo a Milano. Il giocatore 28enne è sicuramente un profilo di alto livello di calibro internazionale che andrebbe ad aggiungere esperienza e qualità alla corsia sinistra viste le tante partite disputare con il Psg. I rapporti tra le due società sono ottimi visti gli affari chiusi di Mauro Icardi e Achraf Hakimi nelle passate e in questa sessione di mercato.

ABBONDANZA A SINISTRA – Se l’Inter però dovesse seriamente pensare a Kurzawa l’abbondanza sulla corsia sinistra diventerebbe tanta. Federico Dimarco (vedi articolo), Ivan Perisic (vedi articolo), Aleksandar Kolarov e Kurzawa costringerebbero l’Inter a vendere qualcuno per non ritrovarsi quattro giocatori nello stesso ruolo (nonostante la polivalenza di alcuni). Che i nerazzurri pensino seriamente a Kurzawa? Difficile ipotizzarlo viste anche le parole di Inzaghi e Marotta sulla volontà di puntare su Dimarco. Il mercato è ancora lungo e vedremo se davvero queste voci poi si concretizzeranno in qualcosa di serio.

FONTE – Tuttosport