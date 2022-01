Inter, per l’attacco rispunta Thuram. Dirigenza al lavoro su Ginter – TS

L’Inter è al lavoro anche per il mercato di giugno. Secondo il Tuttosport, oggi in edicola, per l’attacco potrebbe esserci un ritorno di fiamma per Thuram. Al lavoro anche per Ginter a parametro zero

AL LAVORO – L’Inter prepara già il terreno per il mercato estivo. Con il probabile addio, in estate, di Sanchez, secondo il Tuttosport, i nerazzurri sono alla ricerca di un attaccante che possa dare profondità alla manovra e che sia bravo nelle ripartenze. In cima ai pensieri di Ausilio c’è Marcus Thuram del Borussia Monchengladbach. L’attaccante, ritornato dall’infortunio al ginocchio, è costantemente monitorato dagli scout nerazzurri. La dirigenza, intanto, sempre dal Borussia Monchengladbach, potrebbe far arrivare il difensore Matthias Ginter, in scadenza a giugno.

Fonte: Stefano Pasquino – Tuttosport