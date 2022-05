Inter, per Inzaghi tutti a disposizione tranne il solito Vecino: addio a fine stagione

L’Inter oggi è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile dopo i due giorni concessi da mister Simone Inzaghi (vedi articolo). In vista dell’ultima giornata di campionato contro la Sampdoria, assente in allenamento ancora Matìas Vecino, che al termine della stagione dirà addio ai nerazzurri. Possibile permanenza in Serie A per lui.

SENZA VECINO – L’Inter prepara l’ultima sfida di campionato contro la Sampdoria, sfida in programma domenica 22 maggio. Chi non ci sarà, molto probabilmente, Matìas Vecino, assente anche oggi nel corso dell’allenamento mattutino. A prescindere dalla sua presenza o meno, però, il centrocampista uruguaiano non farà parte della rosa dell’Inter la prossima stagione. Il calciatore valuta eventuali proposte (contratto in scadenza a giugno 2022), tra queste anche quella della Lazio. Maurizio Sarri non ha mai nascosto il suo interesse per l’ex Fiorentina.