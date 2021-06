Inter, per il dopo Hakimi c’è un’idea dalla Spagna – SM

Hakimi è vicinissimo a diventare ufficialmente un giocatore del PSG. Tra i nomi per la sua sostituzione spunta anche quello di Sergi Roberto del Barcellona.

Ormai è tutto fatto, l’Inter presto saluterà Achraf Hakimi dopo solo una stagione. Il laterale marocchino è destinato al PSG e il suo addio apre un buco importante nella rosa dell’Inter. Per la sua sostituzione si sono fatti tanti nomi, l’ultimo che viene dalla Spagna è quello di Sergi Roberto del Barcellona. Il laterale spagnolo non è più un insostituibile nel club blaugrana e ha il contratto in scadenza nel 2022, fattore che renderebbe più facile un’eventuale trattativa. A riportarlo è Sandro Sabatini per “Sport Mediaset”.