Inter, per il centrocampo del futuro si punta forte su Frattesi: le cifre – TS

L’Inter prepara già il mercato estivo. Secondo quanto riferito dal Tuttosport, è Davide Frattesi del Sassuolo l’obiettivo numero uno per il centrocampo

OBIETTIVO – Non solo al campo, l’Inter pensa anche a pianificare il futuro. In estate, infatti, partirà l’assalto a Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo che da tempo è in cima alla lista della dirigenza nerazzurra. Il talento azzurro, secondo quanto riferito dal Tuttosport, è considerato l’ideale alter ego di Barella e Calhanoglu ed il calciatore giusto su cui puntare per il futuro del centrocampo nerazzurro. Il Sassuolo valuta il calciatore attorno ai 20-25 milioni: una cifra che l’Inter conta di abbassare con l’inserimento di qualche contropartita tecnica.

Fonte: Tuttosport