L’Inter pensa al mercato: 4 nomi! In avanti si aumenta il pressing

L’Inter è attiva sul mercato, tant’è che in estate potrebbero arrivare a Milano alcuni volti nuovi e giovani. Quattro nomi in ballo e in attacco cresce il pressing su un giocatore.

DIFESA – Niccolò Ceccarini su Tmw fa il punto sul mercato dei nerazzurri per quanto riguarda la difesa: «In difesa ci saranno cambiamenti, visto che De Vrij e Acerbi andranno in scadenza di contratto. Beukema è un profilo che piace ma non è il solo. L’Inter si muoverà in ogni settore. Anche a centrocampo, dove in estate il tema Frattesi tornerà di grande attualità».

CENTROCAMPO – Poi Ceccarini presenta alcuni nomi in mezzo al campo: «In questa zona i nerazzurri sono già da tempo in forte pressing su alcuni giocatori. Il primo in assoluto è Nico Paz. In estate è stato acquistato per 6,5 milioni di euro dal Real che ha mantenuto il 50% sulla futura rivendita e anche un diritto di recompra molto articolato con cifre a salire fino al 2027. L’Inter ha già avviato i contatti per capire se ci sono margini per poter fare l’operazione. Piace sempre anche Ricci del Torino, la cui valutazione resta altissima. Sul centrocampista del Torino però in questo momento è in netto vantaggio il Milan».

Mercato Inter, in attacco un preferito: pressing in aumento!

ATTACCO – Infine, in attacco piace un nome: «A giugno scadranno i contatti di Corea e Arnautovic e per questo l’Inter avrà bisogno di inserire almeno un altro elemento di primo livello per mantenere alta la qualità. I nerazzurri stiano pensando a Castro, che il Bologna ha preso un anno fa a gennaio dal Velez Sarsfield. Un attaccante dal grande potenziale, che può ancora migliorare tanto. L’Inter sta aumentando il pressing».