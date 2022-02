Inter, passi in avanti con i giocatori in scadenza: c’è la volontà di restare

L’Inter ha fatto passi in avanti per quanto riguarda il rinnovo dei giocatori in scadenza a giugno 2022. C’è una volontà, chiara, sottolineata anche dall’Amministratore Delegato, Beppe Marotta, ieri prima di Inter-Liverpool (vedi dichiarazioni).

PASSI IN AVANTI – Inter, non solo i rinnovi della dirigenza (vedi articolo). La società discute anche con i giocatori, soprattutto quelli in scadenza a giugno 2022. Per quanto riguarda Marcelo Brozovic, mancano da sistemare alcuni dettagli ma l’intesa con il suo entourage è già stata trovata. A breve nuovo incontro anche con Ivan Perisic e Samir Handanovic, e in tal senso l’Amministratore Delegato dell’Inter, Beppe Marotta, prima della sfida con il Liverpool ha precisato: «Siamo in fase di negoziazione, ma nel momento in cui i giocatori in scadenzai vogliono continuare fa sempre piacere». Insomma, quando i giocatori in scadenza vogliono trattare, significa che vogliono restare.