Inter-Parma, incontro in corso per scambio Pinamonti-Gervinho: le ultime

Inter e Parma provano uno scambio di prestiti last minute. Secondo quanto rivelato da “Sportitalia”, i giocatori interessati sono Pinamonti e Gervinho. Di seguito i dettagli

LAST MINUTE – C’è un incontro in corso tra Inter e Parma per tentare uno scambio di prestiti, su base biennale, tra Andrea Pinamonti e Gervinho. I due club ci stanno provando ma non è una situazione facile.