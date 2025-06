Inter-Parma, è asse! E a centrocampo spunta un nome nuovo – CdS

Inizia l’asse che può accendere il calciomercato nelle prossime settimane, ossia quello tra Inter e Parma. L’arrivo di Cristian Chivu ovviamente agevola tutto ciò. E a centrocampo spunta un nome mai fatto prima.

ASSE CALDO – Garantisce Chivu, che in quel di Parma ha lavorato per quattro mesi, centrando una salvezza quasi insperata. L’arrivo del tecnico rumeno, che oggi dirigerà i primi lavori ad Appiano Gentile, potrebbe agevolare l’asse di calciomercato tra Milano e Reggio Emilia. L’Inter è alla ricerca di nuovi e freschi giocatori, che possano abbassare l’età media della rosa e anche rafforzarla. In mezzo al campo, scrive il Corriere dello Sport, ecco un nome completamente nuovo e mai fatto in precedenza: ossia quello di Mandela Keita. Il ragazzo del 2022 è diventato titolare inamovibile con l’avvento dell’allenatore rumeno, contribuendo alla salvezza del Parma.

Mandela Keita del Parma nome nuovo per l’Inter

PROFILO – Mandela Keita, 23 anni, è un centrocampista belga che nel Parma ha giocato da mediano davanti la difesa nel 3-5-2. Con Chivu in panchina, ha giocato tutti i minuti per 12 partite di fila nella fase calda della stagione, a parte la comparsata all’ultima contro l’Atalanta. Chivu l’ha promosso titolare, credendo nella sua abilità e soprattutto desiderando (come da abitudine tattica) un mediano puro davanti alla difesa, in grado di metterci i muscoli e fare da filtro. Nell’organico interista, conclude il quotidiano romano, manca un giocatore di questo tipo.

