Inter ottimista su Eriksen, contatti continui: settimana prossima decisiva? – GdS

La “Gazzetta dello Sport” scrive che la prossima settimana potrebbe essere decisiva per Eriksen. L’Inter è in contatto col Tottenham.

A SETTIMANA PROSSIMA – Proprio ieri dalla sede interista è partita la mail con cui il management nerazzurro ha formalizzato la proposta economica al Tottenham per avere subito Christian Eriksen. In occasione del blitz di mercoledì a Londra Ausilio aveva anticipato a voce l’intenzione di alzare l’offerta per il cartellino da 10 a 15 milioni di euro. Sino a ieri sera dalla sede del club inglese non erano arrivate risposte, ma questo era stato messo nel conto. E dire che nel pomeriggio Espn aveva ipotizzato un principio d’intesa sulla base di 17 milioni, particolare, questo, non confermato dalle parti. È logico credere che la partita diplomatica continuerà anche nel weekend, con la concreta possibilità che tutto slitti alla prossima settimana.

DETTAGLI – Ad ogni modo si respira aria di grande ottimismo, visto che ieri Martin Schoots (rappresentante del centrocampista danese) ha avuto svariati incontri per cesellare le intese già raggiunte la scorsa settimana. Ormai è chiaro: Eriksen avrà un contratto sino al 2024 da 7,5 milioni a stagione più i bonus. È intenzionato anche ad avvalersi dei benefici del Decreto Crescita, che permette di ottenere uno sconto del 50% sulle tasse per chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia dall’estero. Dettagli che andavano chiaramente approfonditi. Ora, però, il cammino prevede nuove tappe e l’Inter comincia a credere davvero nel grande colpo, il talento di centrocampo che nei mesi scorsi era entrato nel mirino anche del Real Madrid. Adesso San Siro freme per lui.