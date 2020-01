Inter, ottimismo per Eriksen: Ausilio dal Tottenham! Vidal, trattativa ferma

Dagli studi di “Sky Sport 24”, l’esperto di mercato Luca Marchetti fa il punto della situazione sulle due trattative calde del mercato nerazzurro. Per Christian Eriksen c’è moderato ottimismo, Vidal sembra allontanarsi.

DOPPIO FRONTE – Dopo aver archiviato la pratica Cagliari, negli ottavi di Coppa Italia, la dirigenza dell’Inter si è rituffata prepotentemente sul mercato. Piero Ausilio è volato a Londra nella giornata di oggi. Un segnale molto importante, secondo Luca Marchetti: «Siamo all’inizio della trattativa vera e propria. Il prezzo di Christian Eriksen ovviamente non è pieno. L’Inter ha messo in conto di dover versare un indennizzo al Tottenham (che chiede 20, ndr). Ma il gradimento di massima del danese potrebbe giocare a favore dei nerazzurri. Gli inglesi sanno che lo perderebbero a prescindere a zero. L’Inter si sta muovendo per prenderlo adesso e ha ottenuto l’accordo col calciatore. Adesso andrà dal Tottenham forte di questo accordo. Ma il Tottenham è già nell’ottica di una cessione, c’è moderato ottimismo nell’ambiente nerazzurro. Arturo Vidal? La trattativa è ferma. L’esonero di Ernesto Valverde ha cambiato la situazione. Ma dipende tutto da lui, che voleva andar via per questioni di spazio e per il rapporto con Antonio Conte. Ausilio a Londra? Se si muove direttamente la società, significa che la distanza è colmabile».