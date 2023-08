Inter, ostacoli imprevisti sul mercato! Mancano (ufficialmente) due pedine – TS

L’Inter aveva già pianificato tutto ad inizio estate, sia per l’attacco che per la porta. Le cessioni di André Onana e Edin Dzeko erano sicure, eppure qualcosa è andato storto.

PROBLEMI – Il rientro a rilento di Manuel Neuer, il voltafaccia di Romelu Lukaku. Tanti, tantissimi ostacoli hanno colpito l’Inter nel completare la rosa sul mercato in queste settimane. Per Yann Sommer dovrebbe essere fatta, ma per l’attaccante Gianluca Scamacca si è inserita l’Atalanta nelle ultime ore. L’ennesimo problema di un mercato che era già stato studiato a tavolino con l’acquisto del portiere svizzero per sostituire André Onana, quello di Marcus Thuram al posto di Edin Dzeko e il ritorno di Lukaku in prestito con obbligo di riscatto. Mancano ancora due pedine ufficialmente, una in pratica, a due settimane precise dalla prima di campionato contro il Monza. La dirigenza deve correre ai ripari, trovare al più presto la punta e far affidamento alle capacità di Simone Inzaghi di inserire con notevole velocità il neo-arrivato.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini