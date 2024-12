L’Inter e l’orizzonte Argentina: Baccin è concentrato su tre giocatori

L’Inter guada al mercato in Argentina per rafforzare e ringiovanire la propria rosa. Nel mirino tre talenti niente male del calcio sudamericano. Baccin sta lavorando.

MISSIONE – L’Inter mantiene i fari accessi sul mercato argentino, come già confermato qualche giorno fa. Niccolò Ceccarini, a Tmw, fa il punto della situazione: «L’Inter è molto attiva in chiave futuro. L’obiettivo è trovare talenti da inserire che possano crescere e aumentare il loro valore. L’ultima operazione in questa direzione è stata l’acquisto di Palacios. E proprio in Argentina la società nerazzurra sta facendo un giro d’orizzonte con Dario Baccin. Il braccio destro di Piero Ausilio si trova in Sudamerica per visionare alcuni giocatori che potrebbero essere interessanti e da trattare magari nei prossimi mesi».

Inter-Argentina: Baccin osserva in particolare tre pedine

NEL MIRINO – «Nel Boca ad esempio c’è Kevin Zenon, classe 2001, esterno di qualità. È ormai una certezza, titolare della squadra di Gago. Copre tutta la fascia sinistra e tatticamente è molto bravo. Su di lui c’è grande movimento, diversi club di Premier League sono stati a Buenos Aires per osservarlo da vicino. Zenon tra l’altro in estate è stato convocato da Mascherano per l Olimpiadi di Parigi. Altri due talenti che piacciono sono Franco Mastantuono, trequartista gioiello del River, classe 2007, e Valentin Gomez, classe 2003, difensore centrale del Velez».