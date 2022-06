Inter, ora le uscite: 2 da formalizzare. Ma il vero tesoretto è Skriniar − Sky

Inter regina del mercato in questo momento con tantissimi affari in entrata. I nerazzurri però dovranno anche pensare alle uscite. Due da formalizzare più il tesoretto derivante da Skriniar. Le ultime

ORA LE USCITE − L’Inter dovrà pensare anche al mercato in uscita, Alessandro Sugoni su Sky Sport 24 fa il punto sulla situazione: «Adesso ovviamente il mercato dell’Inter perlopiù si concentrerà sulle uscite. Da formalizzare le uscite di Alexis Sanchez e Arturo Vidal. Da capire come avverranno, forse con le buonuscite come per Vidal. Accordo vicino ai 4 milioni di euro. In difesa l’Inter conta di fare il vero tesoretto per chiudere in attivo il bilancio. Milan Skriniar-PSG, si aspetta un rilancio dai francesi».