Inter, ora un nuovo esterno sinistro. Young-Perisic non bastano – SI

Ivan Perisic Inter

L’Inter deve valutare attentamente le prossime mosse sul mercato in una sessione con grandi ristrettezze economiche a causa del Covid-19. I nerazzurri, secondo quanto riporta Gianluigi Longari per “Sportitalia”, hanno la netta intenzione di acquistare un nuovo esterno sinistro. Non solo Young e Perisic in quel ruolo

UN ALTRO LATERALE – Mancano ancora una decina di giorni alla fine del mercato e l’Inter deve ancora completare diverse operazioni in uscita e poi in entrata. Tra gli ingressi dovrebbe figurare un nuovo esterno sinistro. Dopo diversi ragionamenti, secondo quanto risulta a “Sportitalia”, l’Inter dovrebbe puntare su un nuovo laterale. Nonostante ci siano già Young e Perisic in quella posizione, manca un giocatore di ruolo e di piede mancino. Per questo si cercherà di creare un tesoretto da reinvestire per rinforzare quella zona.