Inter, ora serve vendere o….scambiare! Pinamonti e Casadei in primis

L’Inter ha bisogno di prendere un difensore dopo l’uscita di Andrea Ranocchia, svincolato e andato al Monza. Serve però che venga ceduto qualcuno…o scambiato, da Pinamonti a Casadei…

OPERAZIONI – L’Inter al momento non ha la forza economica per competere, complice anche la cessione di de Ligt al Bayern Monaco, con la Juventus per Bremer. Nelle prossime ore si capirà se effettivamente la proposta dei bianconeri verrà accettata oppure no. Questione di attesa dunque. Ma l’Inter, oltre a prendere un giocatore in difesa, deve necessariamente vendere qualcuno o…scambiare. Pinamonti e Casadei sono i pezzi pregiati del mercato in uscita. Il primo è una certezza in attacco visto ciò che ha combinato a Empoli lo scorso anno. Il secondo invece è un giovane fortissimo che ha vinto lo scudetto in Primavera ma che deve ancora mettersi a raffronto con il calcio dei grandi. L’Inter sta provando a piazzarli, sia vendendoli, sia scambiandoli per abbassare le pretese economiche delle squadre. Ma fin qui, un fiasco totale. Per rientrare nel bilancio e chiudere in attivo queste cessioni diventano importanti perché permettere di alleggerire il peso della cessione di un big. Insomma, è un cane che si morde la coda e l’Inter deve fare presto.