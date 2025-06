Inter, ora inevitabilmente il mercato: via alla finestra extra. Una priorità – CdS

Oggi si apre ufficialmente la finestra straordinaria di calciomercato riservata alle squadre che parteciperanno al prossimo Mondiale per Club. Un’opportunità inedita per l’Inter e le altre squadre impegnate al torneo, per rinforzare la propria rosa. Dopo Sucic e Luis Henrique, l’obiettivo secondo il Corriere dello Sport sarà quello di migliorare soprattutto l’attacco.

COLPI VICINI – L’Inter non è rimasta a guardare nel corso di questi mesi: nelle prossime ore sarà formalizzato l’acquisto di Petar Sucic, centrocampista classe 2002 in arrivo dalla Dinamo Zagabria per 14 milioni di euro. Un colpo già definito da settimane, che ora viene solo messo nero su bianco. Sempre a centrocampo, si avvicina anche la chiusura dell’operazione per Luis Henrique dal Marsiglia, altro tassello che rafforza la qualità e la profondità della rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Inter, ora l’attacco! Il reparto che più necessità

ALTERNATIVE VALIDE – Ma il mercato nerazzurro non sembra destinato a fermarsi qui. Le incognite legate al reparto offensivo spingono infatti la dirigenza a valutare ulteriori interventi. I contratti in scadenza di Arnautovic e Correa, uniti all’incertezza sul pieno affidamento ai giovani Carboni ed Esposito, obbligano l’Inter a guardarsi intorno. Tra i nomi sondati figura Ange-Yoan Bonny del Parma, profilo giovane e interessante, ma con una valutazione da 20 milioni che impone attente riflessioni. Possibile che si tenti l’inserimento di una contropartita per abbassare il costo dell’operazione.

DALLA PREMIER LEAGUE – L’obiettivo vero, però, resta quello di affiancare a Lautaro Martinez e Thuram un attaccante già pronto e affidabile. In quest’ottica, lo sguardo nerazzurro è rivolto a Manchester, dove lo United si appresta a investire su una nuova punta. L’Inter è alla finestra: piacciono sia Hojlund che Zirkzee. In entrambi i casi, l’idea sarebbe quella di imbastire un’operazione in prestito, anche oneroso, per aggiungere qualità ed esperienza in vista della sfida americana.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno