Inter, ora gli ultimi colpi. Darmian, prima si cede: lista. Su Ranocchia…

Matteo Darmian; Parma Calcio 1913; cartellino giallo during Inter vs Parma, Italian Soccer Serie A Men Championship in Milano, Italy, October 26 2019 – LPS/Fabrizio Carabelli

L’Inter è pronta a entrare nelle fasi più calde del calciomercato. I nerazzurri, infatti, sono ancora concentrati sulle cessioni, poi saranno pronti a completare gli ultimi colpi in entrata. Percorsi opposti per Ranocchia e Darmian, ma occhio alla lista per la Serie A, come riporta SkySport24

ULTIME OPERAZIONI – Per quanto riguarda il mercato dell’Inter non sono troppi i colpi rimasti da fare. La dirigenza oggi ha dato un grande segnale di unità verso Antonio Conte. I nerazzurri ora lavorano per definire la rosa. I nerazzurri lavorano sulle uscite. Il Napoli è interessato a Vecino, Skriniar-Tottenham è ancora in fase di interessamento, ma in entrambi i casi non ci sono state vere e proprie offerte. Ci sono anche altre uscite da completare: il Genoa è ancora su Andrea Ranocchia. Perché arrivi un over 22 dovrà partirne un altro proprio per questione di lista. Solo così potrà entrare un nuovo over come Matteo Darmian.