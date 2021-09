Inter, operazione rinnovo per blindare Brozovic: balla un milione – CdS

Inter, un titolare tira l’altro. Dopo Lautaro Martinez sarà il turno di Marcelo Brozovic, in scadenza nel 2022. Secondo il “Corriere dello Sport” tra lui e i nerazzurri balla un milione.

OPERAZIONE RINNOVO – Inter, chiuso il mercato e rinnovato Lautaro Martinez, la società programma il prossimo step. Operazione rinnovi in casa nerazzurra, soprattutto se si parla di titolari. Per Marcelo Brozovic si parla addirittura di titolarissimo, dal momento in cui anche con Simone Inzaghi il croato si dimostra essere essenziale per il centrocampo. In scadenza a giugno 2022, la richiesta del giocatore è poco superiore ai 5 milioni rispetto i 4,2 milioni attuali. La volontà dell’Inter è quella di blindare Brozovic alla luce di una sessione di mercato particolare con gli addii di Antonio Conte, Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, senza contare anche l’indisponibilità di Christian Eriksen proprio nella zona centrale del campo. L’arrivo di Calhanoglu, inoltre, fa scattare l’esigenza di un sostanziale aumento (il turco ha firmato un contratto proprio da 5 milioni).