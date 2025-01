Inter, operazione ringiovanimento: i due nomi per la difesa e non solo!

Difficilmente l’Inter interverrà sul mercato nel corso della sessione invernale. Intanto, però, la dirigenza si guarda intorno alla ricerca dei profili giusti per la famosa “operazione ringiovanimento”, non solo per la difesa.

PROGETTO DIFESA – Luca Marchetti, intervenuto nel corso della trasmissione di Sky Sport 24 dedicata al calciomercato, dichiara: «L’Inter ha bisogno di abbassare l’età media della propria difesa perché è una delle squadre più esperte del campionato e ha certamente nella difesa il reparto più esperto. Per questo motivo la dirigenza nerazzurra si guarda intorno. In Italia i due giocatori che piacciono di più sono Jhon Lucumí e Sam Beukema, entrambi del Bologna. Questi come tanti alti giocatori che l’Inter segue. Sta cercando di capire quali possono essere i giocatori giusti per la squadra che in questo momento sta inseguendo il Napoli per dare a Inzaghi quella tranquillità che fino ad adesso hanno dato i presenti in rosa».

Inter, tutti i nomi sul taccuino di Marotta

NON SOLO LA DIFESA – Il giornalista, inoltre, afferma sui piani nerazzurri: «Poi l’Inter farà le sue valutazioni anche eventualmente per i rinnovi di contratto, perché alcuni giocatori del pacchetto difensivo sono in scadenza. Però è giusto cercare di anticipare le mosse e guardare quei giocatori che possono essere interessanti per il futuro. Un altro giocatore che piace all’Inter, ma credo non solo, è Nico Paz. Uno di quelli che si è messo in mostra di più e meglio in questa prima parte di Serie A. L’interesse dei nerazzurri c’è, ma se il Real Madrid se lo vuole tenere se lo tiene».