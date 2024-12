Inter, scatta l’operazione mercato: Baccin vola in Sudamerica – TS

Ieri sera il Gran Galà del Calcio è stato a tinte nerazzurre: l’Inter è stata la miglior squadra dello scorso anno, Simone Inzaghi i miglior allenatore. Baccin, intanto, è focalizzato sul calciomercato con una missione in Sudamerica.

MISSIONE SUDAMERICANA PER BACCIN – Beppe Marotta, Piero Ausilio e Javier Zanetti; non c’era Dario Baccin, con il dirigente atterrato in Argentina per un blitz sudamericano. Questa per il calciomercato è infatti la stagione della semina: per vedere giocatori e per rinfocolare i rapporti con i vari operatori di mercato presenti sul posto. Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport. Una missione che ha valenza ancora più importante dopo che Oaktree ha acquistato il club nerazzurro: attenzione alla nuova filosofia verso i giovani. Questo modificherà in modo importanti i punti cardinali del mercato nerazzurro, e l’arrivo di Tomás Palacios ne è stata la prima conferma.

Inter-calciomercato: si punta sui giovani. Baccin al lavoro

PRIORITA’ AI GIOVANI – Palacios potrebbe essere il primo di una lunga lista. Adesso le risorse ci sono e per questo va posta molta attenzione alle mosse di Baccin sul fronte calciomercato. Tra i profili seguiti attenzione alla questione difensore centrale (si cerca il post Francesco Acerbi) e trequartista, dato che Simone Inzaghi vorrebbe un calciatore funzionale al 3-4-1-2, proprio per questo nerazzurri nel mercato estivo avevano puntato Albert Gudmundsson.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino