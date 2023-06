Inter, un nuovo nome dopo Onana. Si valuta anche Simon

I nomi per il post André Onana continuano ad uscire fuori nelle ultime ore. Il portiere dell’Inter si allontana direzione Inghilterra, la dirigenza guarda anche alla Spagna secondo Marca.

PORTA – André Onana potrebbe lasciare a breve l’Inter per una quota vicina ai 60 milioni di euro. Il Manchester United è pronto per l’offerta, la dirigenza nerazzurra inizia già a studiare il futuro. Un altro nome è adesso Unai Simon, portiere della Spagna e dell’Athletic Bilbao. L’estremo difensore non ha alcuna clausola rescissoria, ha un contratto in scadenza nel 2025 e la sua volontà di rimanere nel suo club d’appartenenza sembra ferrea. Per ora il giocatore non ha avuto comunicazioni, neanche la società spagnola.

Fonte: marca.com