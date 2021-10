Inter, Onana dal 4 novembre ritornerà regolarmente ad allenarsi con l’Ajax

Onana da giovedì prossimo rientrerà regolarmente in prima squadra con l’Ajax. Il giocatore in orbita Inter aveva subito una squalifica per doping

RITORNO − Andre Onana da giovedì 4 novembre potrà nuovamente allenarsi con la prima squadra dell’Ajax. Lo riporta il sito ufficiale del club olandese, con il portiere in orbita Inter che aveva subito una squalifica di 12 mesi ridotta poi a nove per doping lo scorso 5 febbraio. Il giocatore nigeriano aveva inoltre ottenuto un’autorizzazione a settembre per ritornare ad allenarsi quantomeno con le giovanili dell’Ajax, lo Jong Ajax. L’estremo difensore rimane comunque l’indiziato numero uno per ereditare la porta nerazzurra la prossima stagione.