Inter, oggi all-in per Dumfries. Si chiude entro domenica? – CdS

L’Inter vuole Denzel Dumfries. Il Psv Eindhoven ha fissato il prezzo: 20 milioni di euro. I nerazzurri al momento hanno offerto circa 10 milioni di euro più 4 di bonus con l’offerta che è stata declinata dagli olandesi (vedi articolo). Oggi però potrebbe arrivare il rilancio decisivo della società nerazzurra.

RILANCIO – L’Inter, dopo un mese di mercato, non ha ancora trovato il sostituto di Achraf Hakimi. Questo, per Simone Inzaghi, è un problema perché tra meno di due settimane comincia ufficialmente la stagione. I nerazzurri, con Beppe Marotta e Piero Ausilio, sono al lavoro però per regalare al tecnico Dumfries dal Psv. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, l’Inter al momento non si è spinta oltre i 10 milioni di euro più 4 di bonus ma in queste ore potrebbe arrivare l’affondo decisivo. L’Inter vuole Dumfries e cercherà di chiudere l’affare entro domenica prossima per dare a Inzaghi la possibilità di allenare una settimana l’esterno olandese così da averlo, quantomeno in panchina, contro il Genoa il 21 agosto.

FONTE – Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti