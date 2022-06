Inter, oggi 30 giugno tanti rientri dai prestiti. Ma solo 1-2 con possibilità

Con oggi, 30 giugno, si effettua il passaggio definitivo tra la stagione 2021-2022 e la 2022-2023. Questo significa scadenza dei contratti, ma anche dei prestiti. L’Inter ne riaccoglie tanti e quasi tutti per essere piazzati.

DI RIENTRO – C’è un esercito di giocatori di ritorno all’Inter. Escludendo i prodotti del settore giovanile, girati soprattutto nelle serie inferiori e di certo destinati ad altra cessione, in tanti chiudono oggi la loro esperienza in prestito. In difesa riecco Lorenzo Pirola (Monza) e Zinho Vanheusden (Genoa), sulle fasce Niccolò Corrado (Feralpisalò, fatta con la Ternana), Dalbert Henrique (Cagliari) e Valentino Lazaro (Benfica), a centrocampo Lucien Agoumé (Brest) e Stefano Sensi (Sampdoria, ma domani farà le visite mediche col Monza) più i giovani Gaetano Oristanio (Volendam), Tibo Persyn (Westerlo) e Marco Pompetti (Pescara, andrà al Sudtirol). E pure l’attacco è ben fornito, con Sebastiano Esposito (Basilea, ma va all’Anderlecht), Samuele Mulattieri (Crotone), Andrea Pinamonti (Empoli), Eddie Salcedo (Spezia) e Martin Satriano (Brest). Difficile però che Simone Inzaghi lavori a lungo con quasi tutti questi quindici all’Inter.

IN USCITA – Per i già citati Corrado, Esposito, Pompetti e Sensi la cessione è solo da ufficializzare. Dalbert e Lazaro sono due esuberi, col primo che ha un anno di contratto e l’Inter deve trovare una (difficile) cessione. Oristanio può restare al Volendam con Filip Stankovic, dove può tornare anche Mulattieri (ci ha giocato nel 2020-2021). Satriano passa all’Empoli nell’affare Kristjan Asllani, sperando di fare lo stesso percorso di Pinamonti per il quale preme l’Atalanta (vedi articolo). Per Agoumé c’è la Cremonese, mentre Pirola può o tornare al Monza o andare alla Salernitana. Ne restano tre: Persyn, Salcedo e Vanheusden. Il primo andrà ancora in prestito, il secondo potrebbe restare come quinta punta (dovessero partirne due con l’arrivo di Paulo Dybala). Come Salcedo ha chances (poche) Vanheusden: non è escluso che sia valutato in ritiro con l’Inter, ma anche per lui ci sono voci di prestito (vedi articolo).