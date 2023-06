Inter, offerti due attaccanti a zero ma piacciono altri nomi − TS

L’Inter deve calibrare molto bene le entrate e le uscite sul mercato in merito al reparto offensivo. Come riferito da Tuttosport, sono stati proposti due nomi a parametro zero, ma il club nerazzurro sembra avere altri interessi.

PARAMETRO ZERO E INTERESSI − L’Inter sta facendo ragionamenti specifici sull’attacco. In attesa di capire cosa succederà con Romelu Lukaku e con Edin Dzeko in uscita, secondo Tuttosport l’Inter sta cercando di capire anche come piazzare Joaquin Correa (vedi aricolo). Ma si pensa anche ai possibili nomi in entrata. Sono stati proposti a parametro zero i cartellini di Zaha dal Crystal Palace e Dembelé dal Lione. Ma in realtà piacciono i nomi di Balogun dell’Arsenal e Openda del Lens. Questi però hanno cartellini costosi e non appare semplice arrivarci. Nel mentre sembra essersi raffreddata la pista che porta a Lukebakio dell’Hertha Berlino.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini