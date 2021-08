Inter, offerta per Dumfries. Attesa risposta del PSV: i tempi – CdS

Sul “Corriere dello Sport”, oggi in edicola, si parla del mercato dell’Inter. I nerazzurri sono pronti all’assalto per Dumfries: in arrivo l’offerta al PSV Eindhoven

ASSALTO – L’Inter, dopo aver concluso la trattativa per portare Dzeko a Milano, si concentra sul rinforzo per la fascia destra. Secondo quanto riferito dal “Corriere dello Sport”, i nerazzurri avrebbero fatto un offerta per Denzel Dumfries del PSV: 10 milioni più 4 o 5 di bonus. Il club olandese, impegnato ieri nei preliminari di Champions League, non ha ancora risposto, ma potrebbe farlo in giornata. Il PSV valuta l’esterno tra i 15 ed i 20 milioni e, la sensazione, secondo il quotidiano, è che alzando la parte fissa dell’offerta l’affare possa andare in porto. L’obiettivo dell’Inter è chiaro: mettere il giocatore a disposizione di Inzaghi entro la fine della settimana.

Fonte: Andrea Ramazzotti – Corriere dello Sport