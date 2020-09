Inter, offerta per Brozovic cercasi! Conte, un “segnale” contro il Lugano?

Conte Brozovic

L’Inter ha bisogno di cedere per portare a termine qualche colpo di mercato in entrata. Secondo “Sport Mediaset”, il primo nome in lista è quello di Marcelo Brozovic. Il croato contro il Lugano potrebbe partire dalla panchina

SEGNALE – L’Inter, per evitare la cessione di Lautaro Martinez (vedi articolo), deve smuovere il mercato in uscita, sperando in una buona offerta per Marcelo Brozovic. Il croato, nel test amichevole contro il Lugano in programma oggi alle ore 17.00, potrebbe non partire titolare proprio perché Antonio Conte vuole fargli capire che c’è la volontà di farlo partire.