Inter, occhio alla Roma! Contatti serrati per Rios – CdS

Oltre alla Roma, anche l’Inter segue con attenzione Richard Rios, centrocampista del Palmeiras. Come riportato dal Corriere dello Sport, la Roma però sta intensificando i contatti.

DIRETTI – La Roma stringe per Rios. Il centrocampista colombiano resta l’obiettivo principale per rinforzare la mediana e i giallorossi stanno intensificando i contatti con il Palmeiras. La prima proposta – 25 milioni tra parte fissa e bonus, fatta recapitare tramite intermediari – è stata respinta. Il nodo principale non è solo economico, ma legato alla proprietà frammentata del cartellino del 25enne. Il Palmeiras controlla il 70% del giocatore, mentre il restante è suddiviso tra Guaranì (14%), Flamengo (6%) e l’entourage del calciatore (10%). Il club brasiliano punta a incassare circa 20-21 milioni netti, lasciando alle altre parti il resto della cifra. Il 10% di proprietà dell’entourage servirà a coprire le commissioni agli agenti coinvolti. Nonostante le complessità, i giallorossi restano fiduciosi.