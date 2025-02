Inter, occhio a Reitz per l’estate! Altre due big su di lui

Come raccontato dalla Bild, due big tra Serie A e Premier League, hanno messo nel mirino Rocco Reitz. Su di lui non solo l’Inter di Simone Inzaghi.

FUTURO – Archiviato il mercato invernale con il solo arrivo di Nicola Zalewski, in casa Inter si pensa a come rinforzare la rosa di Simone Inzaghi visti anche i tanti impegni. Dopo l’interesse di metà dicembre, l’Inter continua ad avere nel mirino Rocco Reitz, centrocampista classe 2002 del Borussia Monchengladbach. Come riportato dalla Bild, il calciatore nonostante il rinnovo fino al 2028 può lasciare il club già da questa estate. A partire dal 2026 invece, si attiverà una clausola e con 20 milioni di euro si potrà accasare a un secondo club.

Inter, due big del calcio europeo su Reitz

INTERESSE – Oltre all’interesse dell’Inter di Simone Inzaghi che lo aveva individuato come successore di Davide Frattesi, adesso su di lui sono piombati anche Manchester City e la Roma di Claudio Ranieri che lavora al club del futuro. I due club, così come l’Inter, hanno preso solo informazioni, sottolinea il quotidiano tedesco.