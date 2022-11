Inter occhio! Altre due squadre delle Premier League vogliono Thuram

Marcus Thuram è uno degli obiettivi dell’Inter (vedi articolo). Sull’attaccante francese c’è però l’interesse di due club di Premier League.

CONCORRENZA – Marcus Thuram è il nome caldo per il mercato dell’Inter. L’attaccante francese sta facendo una grande stagione con il Borussia Mönchengladbach. I suoi numeri sono notevoli. Tra Campionato e Coppa, in 17 presenze ha segnato 13 gol e 4 assist. Il classe 1995 andrà in scadenza a giugno, su di lui però non c’è solo l’Inter. In Premier League altri due club sono su di lui.

PREMIER LEAGUE – Su Thuram ci sono anche Arsenal e Aston Villa. I Gunners stanno vivendo una stagione da sogno. Dopo qualche anno complicato post Arsene Wenger, con Mikel Arteta sono tornati protagonisti. L’Aston Villa è invece dodicesimo in Premier League, motivo per cui è arrivato un cambio in panchina. Con l’arrivo di Unai Emery, a gennaio cercheranno di rinforzarsi. L’Inter dovrà quindi anticipare la concorrenza, consapevole delle disponibilità economiche dei club inglesi, ben diverse da quelle dei nerazzurri.