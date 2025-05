Inter, occhi su Lucca: primi contatti con l’Udinese! Dentro una contropartita?

L’Inter non ha dimenticato Lorenzo Lucca. Secondo un’indiscrezione raccolta dalla nostra redazione, la dirigenza nerazzurra ha inserito il centravanti dell’Udinese per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. L’interesse per l’italiano, autore di 12 reti in campionato, si è intensificato proprio in queste ore, a ridosso della mini-sessione di mercato riservata ai club impegnati nella Coppa del Mondo FIFA per club, una finestra straordinaria dall’1 al 10 giugno 2025.

TORNA DI MODA – Il nome di Lorenzo Lucca non è nuovo nei radar nerazzurri, ma adesso si sta passando ai fatti. I primi veri contatti tra la dirigenza dell’Inter e quella dell’Udinese sono avvenuti nei giorni scorsi, segno concreto di un interesse reale. L’attaccante classe 2000, alto due metri, ha attirato l’attenzione di diversi club, sia italiani che esteri, grazie a una stagione convincente. La dirigenza bianconera aveva già fatto sapere che non intende svendere il giocatore: la valutazione parte da 40 milioni di euro, cifra già oggetto di discussione anche con il Napoli, altro club interessato.

Lucca-Inter, la dirigenza valuta l’inserimento di una contropartita

DOPO IL PRESTITO – Per cercare di abbassare le richieste friulane, l’Inter potrebbe proporre l’inserimento di Francesco Pio Esposito come contropartita tecnica. Il giovane attaccante, attualmente in prestito allo Spezia, rientrerà alla base in estate e potrebbe rappresentare una pedina gradita all’Udinese, che avrebbe così un sostituto già pronto da far crescere con continuità. Nel frattempo, i nerazzurri si sono già assicurati Petar Sucic per il centrocampo e puntano anche Luis Henrique. Resta da capire se Lucca sarà un’operazione da concludere nella finestra anticipata di giugno o se se ne riparlerà nella sessione estiva. Una cosa è certa: Lucca piace, e tanto, ad Appiano Gentile. E l’Inter è pronta a muoversi per portare a Milano uno dei profili offensivi più interessanti dell’ultima Serie A.