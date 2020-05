Inter, occhi su Cunha dell’Herta Berlino: la situazione – GDM

L’Inter si muove già sul mercato. Secondo quanto riportato da “Gianlucadimarzio.com” infatti i nerazzurri sarebbero in contatto con l’Herta Berlino per il talento brasiliano Matheus Cunha.

MERCATO – La Bundesliga è da sempre una fucina di talenti. E l’Inter, alla ricerca di un attaccante, potrebbe pescare dal campionato tedesco. Secondo quanto riferito da “Gianlucadimarzio.com”, infatti, i nerazzurri sarebbero in contatto con l‘Herta Berlino per Matheus Cunha, attaccante brasiliano classe 1999. L’Inter segue il calciatore da due anni ma, negli ultimi giorni, ha ripreso i contatti con il club tedesco per capire se ci sono margini di manovra per impostare la trattativa. L’attaccante brasiliano è uno dei talenti emergenti del campionato tedesco e potrebbe essere il profilo ideale per completare il reparto offensivo dei nerazzurri. Il brasiliano è il perfetto candidato per ricoprire il ruolo di seconda punta nel 3-5-2 di Conte.