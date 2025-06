Inter, occhi puntati su un talento paraguaiano! La situazione – TeamTalk

L’Inter guarda con attenzione alla Premier League. Uno dei nomi è quello di Enciso, vecchia conoscenza di Ausilio. Come spiegato da TeamTalk, l’Inter potrebbe fare sul serio nei prossimi giorni.

INTERESSE – Nonostante un momento complicato in casa Inter, i nerazzurri continuano a essere attivi anche sul mercato in entrata, con un occhio di riguardo ai giovani talenti. Lo stesso Oaktree, negli scorsi giorni, aveva ribadito la volontà di puntare su una linea verde, come fatto negli ultimi anni oltre ovviamente ai calciatori d’esperienza. Come riportato nella serata di oggi da TeamTalk, noto portale inglese, l’Inter ha messo nel mirino anche Julio César Enciso.

Inter, cresce l’interesse! Il punto sul mercato

SITUAZIONE – Trequartista peruviano, è esploso sotto la guida di Roberto De Zerbi mentre era al Brighton. Il classe 2004 ha attirato l’attenzione di alcune big europee dopo l’ottima stagione in prestito all’Ipswich. Il nome di Enciso era finito nel mirino dell’Inter già dall’estate del 2021, e la valutazione del club inglese ad oggi si aggira intorno ai trenta milioni di euro.Ma con il contratto in scadenza il prossimo anno, l’Inter pensa di poter iniziare una trattativa e magari tirarla verso il basso. ‘0