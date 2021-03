Inter, occhi puntati in casa Atalanta: Muriel e Gosens obiettivi – SM

L’Inter è concentrata sul finale di stagione: con uno scudetto da conquistare la squadra di Conte vuole concludere al meglio il campionato. Si guarda, però, al futuro: obiettivi per la prossima stagione Luis Muriel e Robin Gosens dell’Atalanta. Le ultime da “SportMediaset”

OBIETTIVI – L’Inter è concentrata su questa stagione: l’obiettivo scudetto, da centrare, è prioritario per Cont e per la società. Si lavora, però, alla squadra del domani. I nerazzuri, infatti, avrebbero individuato due rinforzi ideali per la rosa di Antonio Conte: si tratta di Luis Muriel e Robin Gosens. Nulla di concreto, per il momento, vista la situazione societaria in divenire, ma il colombiano è in cima alla lista dei desideri di Marotta. Sarebbe un innesto fondamentale e un ricambio di qualità alla coppia Lukaku-Lautaro Martinez. Gosens, invece, andrebbe a prendere il posto in rosa di Young, fuori dal progetto nerazzurro e destinato a tornare in Premier League.