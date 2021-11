Inter, occhi sul mercato. Missione in Argentina per Alvarez, Sarr a gennaio?

L’Inter lavora sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. I nomi in lizza, al momento, sarebbero due: Alvarez e Sarr

MISSIONE − L’Inter è forte sul gioiello del River Plate Julian Alvarez (vedi focus) tant’è che il vice direttore sportivo Dario Baccin è volato in missione ad Argentina per sondare il terreno. I numeri dell’attuale numero 9 del Millonarios sono impressionati: 17 gol e 9 assist in 19 partite. Inoltre, l’attaccante classe 2000 ha vinto da pochi giorni il campionato argentino proprio con la maglia biancorossa. Occhio, dunque, ad Alvarez che potrebbe arricchire la già buona colonia sudamericana all’Inter.

COLPO − Il secondo giocatore finito nel mirino dell’Inter è Malang Sarr. Il difensore del Chelsea potrebbe essere già preso a gennaio per dare una mano alla coperta un po’ corta in difesa per Inzaghi. Come riporta Sport Mediaset, la formula del trasferimento è quella del prestito con diritto di riscatto, fissato intorno ad una cifra vicina ai 15 milioni di euro.