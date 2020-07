Inter, occhi in casa Roma: si punta Calafiori. Juventus in corsa – AP

Secondo quanto riporta l’esperto di mercato Alfredo Pedullà sul suo sito web ufficiale, l’Inter sarebbe in corsa con la Juventus per assicurarsi le prestazioni di Riccardo Calafiori, giovane terzino della Primavera della Roma in scadenza nel 2022.

OCCHI AL FUTURO – In casa Inter si lavora per il presente (ufficiale oggi l’arrivo di Achraf Hakimi dal Real Madrid), ma anche per il futuro. I nerazzurri avrebbero infatti messo gli occhi su Riccardo Calafiori, giovane terzino classe 2002 della Roma, in scadenza nel 2022. Il giocatore finora non ha ancora rinnovato il suo contratto con il club giallorosso, attirando dunque su di sé le attenzioni non solo della società nerazzurra, ma anche della Juventus. Un colpo insomma per il futuro e per andare a rinforzare la batteria degli esterni, punto fondamentale del gioco di Antonio Conte.

Fonte: alfredopedulla.com