Inter, occhi aperti con il Villarreal: la dirigenza ha un osservato speciale – MD

L’Inter sabato a Pescara affronterà il Villarreal nell’ultima amichevole di precampionato. Secondo quanto rivelato da Mundo Deportivo, i nerazzurri hanno un osservato speciale tra gli uomini di Emery

OSSERVATO SPECIALE – L‘Inter sabato affronterà il Villarreal di Unai Emery allo stadio “Adriatico” di Pescara nell’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato, fissato per sabato 13 agosto a Lecce. Secondo quanto rivelato da Mundo Deportivo, la dirigenza nerazzurra approfitterà del match con gli spagnoli per osservare Alfonso Pedraza, esterno sinistro classe ’96. L’Inter lo aveva già in agenda così come Napoli, Milan e Atalanta e l’interesse non sembra essere svanito del tutto data la partenza di Ivan Perisic e le poche certezze finora fornite da Robin Gosens, scrive il quotidiano spagnolo. Intanto il Villarreal si è tutelato rinnovando il contratto di Pedraza fino al 2026, investendo molto sul calciatore sia in termini sportivi che economici.

Fonte: mundodeportivo.com