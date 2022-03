Inter, obiettivo rinforzi a centrocampo: sul taccuino Frattesi e non solo – TS

L’Inter lavora già alla prossima stagione. L’obiettivo è rinforzare il centrocampo: sul taccuino, oltre a Frattesi del Sassuolo, altri due nomi

OBIETTIVI – L’Inter lavora già al mercato estivo. La dirigenza nerazzurra vuole regalare ad Inzaghi una rosa più profonda e con più alternative, specie a centrocampo. Per la mediana, l’obiettivo principale resta Davide Frattesi del Sassuolo: il giovane centrocampista, secondo Tuttosport, è considerato il rincalzo ideale di Calhanoglu e Barella. Per chiudere l’operazione con i neroverdi possibile l’inserimento di Pinamonti come contropartita. Frattesi, però, non è il solo possibile rinforzo per la mediana nerazzurra: la dirigenza, infatti, monitora da vicino la situazione relativa a Morten Hjulmand, centrocampista classe 99′ di proprietà del Lecce. Anche Nandez potrebbe rientrare in corsa, vista la sua duttilità anche se l’Inter, scrive il quotidiano, al momento è tiepida su questa possibilità.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino