Inter, l’obiettivo del mercato riguarda la difesa: un profilo spicca su tutti – SM

L’Inter è ora concentrata, per quanto riguarda il suo mercato in difesa, sull’ingaggio di un braccetto sinistro che possa andare a colmare l’unica lacuna nella rosa dei nerazzurri.

LA SITUAZIONE – L’Inter ha scelto Tomas Palacios come il suo braccetto sinistro del presente e del futuro. Il club nerazzurro ha intensificato i contatti per il calciatore argentino, consapevole dell’esigenza di vincere la concorrenza di club importanti come il Lipsia per portare a termine il proprio obiettivo per l’estate. I meneghini dovranno insistere per provare a definire nel breve il suo acquisto in questa sessione di calciomercato.

L’Inter guarda in Argentina: lo scenario!

UN’IDEA – Affondare il colpo per Palacios rientrerebbe nel piano di Oaktree relativo all’investimento per difensore giovani e futuribili in grado di svecchiare il reparto arretrato. In vero, il nodo in tal senso riguarda prettamente il difensore centrale, in quanto i braccetti nerazzurri sono già in grado di rappresentare profili molto importanti sia per il presente che per il futuro. Aggiungere anche Palacios alla batteria di braccetti già in forza all’Inter servirebbe a rendere il club ancora più competitivo in vista del futuro.

VISTA GENOA – Di sicuro il colpo non sarà definito prima del match tra l’Inter e il Genoa, sfida che aprirà la Serie A 2024-2025 per i nerazzurri. L’obiettivo è quello di trovare una soluzione definitiva al tema del braccetto sinistro entro la fine del mese.